전주동물원, 생물 다양성 살아있는 생태보고로 거듭난다

천연기념물 보존관 건립 추진

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 전주동물원에 사라질 위기에 처한 동물 등 천연기념물을 보호키 위한 전문 보존관 건립을 추진한다.

21일 시는 천연기념물을 보다 체계적으로 관리하고 종 다양성 보존에 앞장서기 위해 생태동물원으로 탈바꿈 중인 전주동물원에 천연기념물 보존관 건립을 구상하고 있다고 밝혔다.

시는 전주동물원 부지 약 4000㎡에 전시장과 적응훈련장, 검역에 대비한 격리장 등의 기능을 갖춘 보존관을 건립할 계획이다.

이를 위해 시는 문화재청과 국회 등을 방문해 보존관 건립의 필요성을 강조하는 등 국비 확보를 위해 노력하고 있다.

시는 천연기념물 보존관이 건립되면 현재 전주동물원에서 생활하는 독수리와 소쩍새, 올빼미, 참매, 칡부엉이 등 50여 마리의 천연기념물을 전문적으로 치료하거나 보호할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이와 관련 시는 전주동물원의 동물사를 자연 서식지와 최대한 비슷한 환경으로 바꾸고 스트레스로 인한 동물 정형행동 등을 예방키 위한 시설 개선도 추진하고 있다.

민선식 복지환경국장은 “전주동물원은 단순한 동물사의 환경적 변화만이 아닌 동물복지와 생명의 가치존중에 중점을 두고 개체보존의 가치를 실현키 위해 지속적으로 노력해 나갈 것이다”며 “천연기념물 보존관 건립을 위한 국비 확보를 위해 기획재정부, 문화재청에 당위성을 피력해 나가겠다”고 말했다.

