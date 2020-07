“방탄소년단 케이크 사면” BTS 7 시그널라이트 7천개 한정 판매

방탄소년단 멤버 7명을 의미하는 숫자 ‘7’을 형상화한 케이크와 상품 선보여

[아시아경제 이선애 기자] SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스가 ‘BTS 7 시그널 라이트’ 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다. 오는 23일까지 해피포인트와 해피오더 앱에서 ‘BTS 세븐 케이크(2만6000원)’ 사전 예약 주문시 ‘BTS 7 시그널 라이트’를 3900원에 판매하는 행사다.

배스킨라빈스의 ‘BTS 세븐 케이크’는 BTS 데뷔 7주년과 멤버 7명을 의미하는 숫자 7의 모양의 케이크다. 엄마는 외계인, 민트 초콜릿 칩, 블루베리 치즈케이크, 슈팅스타, 아몬드 봉봉, 쿠키앤크림, 베리베리 스트로베리 등 총 7가지 배스킨라빈스 인기 플레이버가 모두 담겨 있다.

‘BTS 세븐 케이크’와 함께 만나볼 수 있는 ‘BTS 7 시그널 라이트’는 숫자 ‘7’ 모양의 라이트다. 시그널 라이트의 앞면에 있는 작은 버튼을 누르면 하단에서 빛이 투사되어 ‘Good Luck’ 문구가 나타난다. 앞면은 퍼플, 뒷면은 핑크 컬러의 아크릴 소재로 제작됐다. ‘BTS 7 시그널 라이트’는 한정 수량으로 진행된다.

사전 예약을 통해 구매한 제품은 724일부터 25일까지 매장에서 수령 가능하다. 오프라인 행사는 24일부터 매장에서 참여할 수 있으며, 행사 내용은 사전 예약과 동일하다.

SPC그룹 배스킨라빈스 관계자는 “배스킨라빈스와 방탄소년단의 만남을 기념해 상품을 기획했다”며, “앞으로도 방탄소년단과 협업한 다양한 프로모션과 상품이 준비돼 있으니 지속적인 관심 부탁드린다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr