대교 "경계선 지능 학생 지원"…서울시교육청 MOU

대교문화재단

맞춤식 인지향상 프로그램 운영

[아시아경제 김대섭 기자] 대교그룹은 대교문화재단이 서울시교육청과 '경계선 지능 학생' 학습 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약식은 전날 서울시교육청에서 열렸다. 두 기관은 ▲맞춤식 인지향상 프로그램 운영 ▲학습 프로그램 공동 연구 및 지원 ▲포럼 개최 등을 통한 성과 공유 ▲경계선 지능 학생 지원을 위한 세부사항 협의 등 상호 협력하기로 했다.

경계선 지능 학생은 특수교육대상 학생에 해당되지 않는다. 표준화 지능검사 결과 지능지수(IQ)가 71~84 사이 학생으로 또래에 비해 학습 발전이 느리지만 적절한 개입을 통해 충분히 개선이 가능하다.

문용린 대교문화재단 이사장은 "이번 협약으로 사회적으로 인식이 낮은 경계선 지능 아동에 관심을 갖을 수 있는 기회가 생겨 매우 뜻깊게 생각한다"며 "향후에도 서울시교육청과 함께 경계선 및 학습부진 등 아동·청소년 취약계층에 대한 교육 지원을 확대하는 방안을 모색할 것이다"라고 말했다.

