'동상이몽2' 오지영 "남편 송창의, 결혼 후 바로 돌변해"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 송창의가 아내 오지영과 딸 송하율을 방송에서 최초공개했다.

20일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'(동상이몽2)에서는 송창의-오지영 부부가 출연해 결혼 생활을 공개했다.

이날 오지영은 "트레이너 생활을 15년~16년 했다"며 "결혼하고 은퇴했다"고 밝혔다. 이에 송창의는 "소개로 만났다. 아내가 체대를 나와 운동을 전공했다"고 아내를 소개했다.

오지영은 남편 송창의에 대해 "일단 자상하고 화도 안 낸다. 제가 화내도 신랑은 화내는 성격이 아니다. 실제로 스윗하고 따뜻한 면도 있다"며 "연애할 때는 오빠가 새벽 촬영이 있었다. 출근하기 전에 밥을 해놓고 먹으라고 한 적이 있다. 가보니까 정말 밥을 해놓고 나갔다"고 애정을 드러냈다.

그러면서도 "그런데 결혼 이후로 돌변했다. 제 앞에서 갖출 건 갖춰야 하는데 결혼 다음 날부터 바로 방귀를 뀌더라"며 "결혼 후 환상이 깨졌다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 송창의는 "결혼하면 터야 하는 거 아니냐"고 말했다.

이날 방송에서 두 사람은 서로에 대한 섭섭함을 토로했다. 애주가라고 밝힌 송창의는 "옛날에 술 먹으면 한 번 먹을 때 밖에서 많이 먹는 스타일인데 결혼하고 바뀐 게 조금씩 자주 먹게 됐다"며 "어느 순간 흥이 없어졌다"고 서운함을 드러냈다.

오지영은 "난 하율이 낳고 나서 너무 피곤하고 너무 힘들다"며 "쟤가 자고 나서부터 내 쉬는 시간인데 그 시간도 드라마 좋아하고 하는 게 많은데 다 포기할 정도로 피곤했다"고 말했다.

오지영은 혼자만의 시간을 갖고 싶다고 했다. 이에 송창의는 "그럼 결혼을 왜 한 거냐. 내가 일본 여행 보내줬잖아"라고 말했고, 오지영은 "내가 애 낳고 3년 동안 어디 놀러 가지를 못하다가 처음으로 1박 2일 놀러 간 것"이라고 반박했다.

이어 오지영은 "오빠에게 짜증 내는 게 너무 미안한데 나의 억울함은 애 낳자마자였다"며 "애 낳자마자 침대에 누워있는데 오빠가 피곤하다고 나오라고 했다. 애 낳은 사람을 쫓아냈다. 애 낳은 사람이 옆에서 쭈그리고 바닥에 앉아 있고 자기는 침대에서 잤다"고 말하며 출산 다음 날 송창의에게 침대를 뺏긴 일화를 털어놨다.

이에 송창의는 "자기가 누우라니까 누웠지"라면서 "난 옆에 눕고 싶었다"고 해명했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr