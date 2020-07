이마트24, '유치원 학자금 지원' 등 가맹혜택 차별화

올 하반기 '자녀 학자금 지원' 6곳

편의점 이마트24가 차별화된 가맹점포 혜택을 늘리고 있다.

21일 이마트24에 따르면 올 하반기 '자녀 학자금 지원' 제도 적용 가맹점포는 6곳으로 상반기 포함 총 14곳이 유치원 학자금 지원 혜택을 받게 된다.

이마트24는 5년 초과 운영한 가맹점에 이마트24 직원과 동일한 복지 혜택인 자녀 유치원 학자금 분기당 최대 30만원, 총 8회 240만원을 지원하고 있다. 매년 점포수가 늘고 있다는 점에서 혜택 대상도 늘어날 것으로 예상된다.

이마트24는 5·10·15년 초과 운영한 가맹점에 대해 유치원, 중·고등학교, 대학교 자녀 학자금을 지원하고 있다. 유치원은 최대 8회 240만원, 중·고등학교 12학기 전액, 대학교 4년제 8학기 최대 4000만원, 2년제 4학기 최대 2000만원 등이다.

아울러 작년 8월에는 상생협력조정위원회를 신설해 가맹점과의 소통에 나섰다. 올해 8월부터는 가맹점 경영주 및 직계가족, 근무자까지 종합건강검진 할인혜택을 받을 수 있는 지원안도 마련했다.

복지정책 외에도 이마트24X스무디킹 가맹모델과 상권에 맞는 주류·수입과자 특화매장을 확대하고 있다. 기존 가맹점과 본사가 수익을 일정한 비율로 배분하는 구조가 아닌 가맹점이 본사에 고정 월회비를 지급하는 새로운 가맹모델도 이마트24가 최초로 선보였다. 조건 없는 24시간 미영업 선택이 가능하다는 점에서 심야 미영업 가맹점도 전 점포의 80%를 차지하고 있다.

박용일 이마트24 지원담당 상무는 "사업 시작 5년을 넘어서면서 올해부터 유치원 학자금 지원 혜택을 받는 가맹점이 늘고 있다"며 "편의점 창업을 준비하는 예비 경영주와 고객들이 이마트24를 찾을 수 있도록 차별화된 상생정책과 가맹모델을 고민해나가겠다"고 말했다.

