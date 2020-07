속보[아시아경제 허미담 기자] 인천 지역에 공급된 수돗물에서 유충이 계속해 추가로 발견되고 있다.

인천시는 현장 조사 결과 지난 17일 오후 6시부터 전날 오후 6시까지 서구 15곳과 강화군 1곳에서 유충이 추가로 발견됐다고 19일 밝혔다.

같은 기간 서구 22곳과 강화군 2곳에서는 '수돗물 유충' 관련 민원 신고가 추가로 접수됐다.

강화군에는 그동안 '수돗물 유충' 관련 민원 신고 37건이 접수됐으나, 인천시의 현장 조사에서 실제 유충이 확인된 것은 이번이 처음이다.

강화군은 유충이 계속해 발견되고 있는 서구 지역과 같은 공촌정수장에서 수돗물을 공급받고 있다.

