성동구 학교 횡단보도 앞 옐로카펫 ‘싸인블록’ 도입

기존 도색형 단점 보완, 경동초 등 7개교 앞 우선 시범설치 향후 확대

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 어린이 등·하굣길 보행안전을 위해 설치한 학교 앞 옐로카펫 7개소를 기존 도색형의 단점을 보완한 ‘싸인블록형 옐로카펫’으로 교체한다.

‘옐로카펫’은 어린이들이 횡단보도를 건너기 전 안전한 곳에서 대기, 운전자는 이를 쉽게 인지해 주의해서 운전할 수 있도록 대기공간 벽면과 바닥에 노란색 노면표시를 설치하는 것이다.

현재 성동구 지역 내 총 23개소에 설치돼 있다.

기존 옐로카펫은 도막형(도색) 재질로 설치돼 시간이 지나면 표면이 벗겨지고 색이 지워지는 등 내구성과 시인성이 떨어지는 단점이 있다.

이에 변질의 우려가 없고 선명한 색감으로 보행자가 알아야 할 정보를 효과적으로 전달하는 유색 재질의 기능성 블록 ‘싸인블록’을 옐로카펫에 도입했다.

구는 지난 11일 경동초 횡단보도 앞 설치를 시작으로 교통사고 위험 및 통행량이 많거나 노후화로 재정비가 시급한 학교 앞 옐로카펫 총 7개소 설치를 7월 중에 완료할 예정이다.

구 관계자는 “싸인블록은 일반 도색과 달리 블록자체가 유색의 재질로 돼 벗겨질 우려가 없고 오랜 시간에도 색상을 그대로 유지해 유지관리가 필요치 않아 장기적으로 예산절감의 효과가 있다”며 “향후 만족도 조사와 교통사고 예방 효과분석 등 지속적인 모니터링을 통해 더욱 확대할 예정”이라고 말했다.

정원오 성동구청장은 “성동구는 스마트 횡단보도 설치, 어린이보호구역 내 무인교통단속카메라와 태양광과속경보시스템 확대, 불법 주정차 단속 등 어린이 안전사고 예방을 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “어린이 보호구역 내 교통 사고 제로(ZERO)를 목표로 더욱 더 안전한 통학로를 조성하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr