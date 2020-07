[아시아경제 우수연 기자]CJ GCV는 계열사인 CGI홀딩스(CGI HOLDINGS LIMITED)가 하나은행 홍콩지점으로부터 차입한 240억8200만원에 대해 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr