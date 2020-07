진안군, 전국 최초 군민 드론교육 ‘호평’

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 진안군 농업기술센터가 군민 대상 올해 드론 조종 자격증 취득 교육을 성수면 체련공원에서 시작했다고 17일 밝혔다.

군에 따르면 지난 6일부터 오는 8월 31일까지 진행되는 이 교육은 성수면에 위치한 드론 전문교육 업체에서 실시하고 있으며, 26명이 3팀으로 나누어 2주간 집중 교육으로 드론 자격증을 취득하게 된다

드론 방제 교육은 농작물의 무인 예찰부터 방제까지 가능해 고령농이 대부분인 농촌지역에서 그 필요성이 계속해서 높아지고 있다.

이에 발맞춰 군은 교육비의 80%를 교육생들에게 지원해주는 등 드론 방제 전문가 양성에 박차를 가하고 있다.

드론 교육은 관심도가 아주 높으며, 지난 2019년에는 상반기 교육생 10명으로 시작해 올해는 26명으로 대폭 증가했다.

전춘성 진안군수는 “드론에 관한 농가의 관심이 뜨거운 만큼 드론 교육에 대한 지원을 지속적으로 할 계획이다”며 “이를 위해 한국국토정보공사에서 추진하고 있는 ‘드론 전문 교육 센터’를 진안에 유치하기 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

