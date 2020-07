[아시아경제 이춘희 기자]

◆국장급 전보

▲서울지방국토관리청장 김상석

◆과장급 전보

▲지역정책과장 이성훈 ▲물류정책과장 장우철 ▲부산지방항공청 안전운항국장 김세연 ▲부산지방항공청 항공관제국장 최종일 ▲항공교통본부 인천항공교통관제소장 김봉진

