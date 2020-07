[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 본격적인 여름 휴가철이 시작된 17일, 전남 함평군 곳곳에 형형색색의 꽃들이 장관을 이루고 있다. 함평군농업기술센터는 지난 2011년부터 함평천, 돌머리, 주포한옥마을 등 지역관광명소 9개소를 경관 정원으로 조성하고 수국, 핑크뮬리, 팜파스 등을 꾸준히 식재해 오고 있다.

