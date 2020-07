제22회 중랑구 독서경진대회 개최

중랑구, 9월18일까지 구민과 지역 내 학생 및 직장인 대상으로 독후감 및 편지글 접수... 초등학생부터 성인까지 참여 가능, 총 30명 시상

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 오는 9월18일까지 구민의 일상생활 속 독서문화 정착을 위해 ‘제22회 중랑구 독서경진대회’ 작품을 접수한다.

새마을문고 중랑구지부(회장 안명숙)가 주관, 구가 후원하는 이번 독서경진대회는 ‘책 읽는 중랑’ 프로젝트 일환으로 올해로 22주년을 맞을 정도로 큰 호응을 얻고 있다.

모집 부문은 책을 자유롭게 선택해 작성하는 ‘독후감’과 가족과 스승에게 공경하는 마음을 전하는 ‘편지글’로, 부문별 초등저학년부, 초등고학년부, 중등부, 고등부, 대학·일반부 등 5개로 나누어 공모한다.

작성분량은 독후감의 경우 ▲초등부 200자 원고지 6매 내외 ▲중·고등부 10매 내외 ▲대학·일반부 12매 내외이며, 편지글은 A4용지 2매 이내로 작성하면 된다.

구민과 지역 내 학생 및 직장인이라면 누구나 참여가 가능, 본인이 자필로 작성한 1작품만 접수 가능하다. 중랑구민회관 내 새마을문고중랑구지부(중랑구 면목로 238, 2층)에 직접 방문하거나 우편으로 제출하면 된다.

총 30작품을 선정, 10월5일 결과가 발표된다.

수상작은 오는 12월경 발간 예정인 제25호 중랑문학에 수록되며, 서울시 예선 및 대통령기 제40회 국민독서경진대회에 출품될 자격을 얻는다.

류경기 중랑구청장은 “이번 독서경진대회에 많은 참여 부탁드린다”며 “다양한 독서관련 프로그램을 통해 능동적인 독서문화를 조성하고 독서 인구 저변확대에 기여하겠다”고 말했다.

구는 올해 ‘2020 책 읽는 중랑 프로젝트’를 진행하여 함께 즐기는 책 읽기를 통한 생활 속 독서문화 정착에 앞장선다. 3대 중점 과제로 ▲생애주기 맞춤형 프로그램 운영 ▲독서 활동가 발굴 ▲협력네트워크 구축을 추진한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr