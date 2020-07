한국 여가수에 빠진 美 가수…포스트 말론, 아이유·수지에 '좋아요'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국에서 가장 핫한 가수 중 한 명인 포스트 말론(26)이 아이유와 수지의 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 중 하나인 인스타그램 계정에 관심을 표해 화제다.

지난 15일 수지는 자신의 인스타그램 계정에 패션 의류 광고 현장을 담은 영상을 올렸다.

이 영상은 많은 국내외 팬들 사이에서 화제가 된 가운데 미국 가수 포스트 말론도 '좋아요'를 눌렀다는 사실이 밝혀졌다.

앞서 포스트 말론은 작년 10월에도 아이유의 개인 인스타그램 계정을 팔로우 한 것으로 밝혀졌다. 그는 이후 아이유가 올리는 게시물에 자주 좋아요를 누른 것으로 전해졌다.

이에 누리꾼들은 "정말 대박이다", "역시 아이유와 수지는 글로벌 스타다"라고 반응하는 등 놀라워했다.

한편 포스트 말론이 지난해 발매한 3집 '헐리우드 블리딩'은 미국 내 2019년 앨범 발매량 1위를 차지한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr