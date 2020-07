[아시아경제 박지환 기자] LS전선아시아 LS전선아시아 229640 | 코스피 증권정보 현재가 6,700 전일대비 20 등락률 +0.30% 거래량 36,216 전일가 6,680 2020.07.17 15:19 장중(20분지연) close 는 자회사 LS-VINA Cable & System Joint Stock Company의 차입금 연장에 대한 120억원 규모의 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다.

