[아시아경제 송승윤 기자] 개그맨 노우진이 음주운전 혐의로 경찰에 입건됐다.

서울 영등포경찰서는 노씨를 음주운전 혐의로 입건해 조사하고 있다고 17일 밝혔다.

노씨는 지난 15일 오후 11시20분께 서울 영등포구 올림픽대로에서 술을 마시고 차량을 몰던 중 경찰에 붙잡혔다. 당시 노씨의 혈중 알코올 농도는 면허취소 수준인 0.185%였던 것으로 알려졌다.

경찰은 노씨를 상대로 음주운전 경위 등에 대해 조사할 방침이다.

