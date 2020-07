[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 정유나가 맥심 8월호 커버 모델로 발탁 됐음을 알렸다.

최근 정유나는 자신의 인스타그램에 "여러분 제가 맥심 8월호에서 1년 만에 표지로 돌아왔습니다! 두근두근, 기대 많이 해주실거죠~~?"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 정유나는 주름 장식의 누드핑크색 미니 원피스를 입고 빨간색 차량 앞에서 포즈를 취하고 있다. 시원시원한 S라인이 눈길을 사로잡는다.

