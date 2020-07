[아시아경제 이민지 기자] 슈프리마 슈프리마 236200 | 코스닥 증권정보 현재가 35,050 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 121,182 전일가 35,000 2020.07.17 15:17 장중(20분지연) close 는 17일 미국서 비콘 신호를 이용해 도어 출입을 관리하기 위한 방법과 시스템에 대해 특허권을 취득했다고 공시했다.

회사 측은 “이번 발명은 회사의 모바일 크리덴셜 기반 출입 통제 시스템에 활용할 수 있다”고 설명했다.

