맹견 맞서 동생 구한 美 6살 꼬마…'캡틴 아메리카' 방패 선물 받아

[아시아경제 김연주 인턴기자] 미국 할리우드의 영화 '캡틴 아메리카'에서 주인공을 연기한 크리스 에번스가 맹견으로부터 동생을 구해낸 6살 어린이에게 큰 선물을 하기로 했다.

16일(현지시간) 할리우드리포터 등 미 연예매체 등에 따르면 에번스는 미국 와이오밍주 샤이엔의 6살 남아 브리저 워커에게 자신이 영화에서 사용했던 캡틴 아메리카의 진짜 방패를 선물로 보내겠다는 영상 편지를 보냈다.

에번스가 방패를 선물하기로 한 건 워커가 맹견의 공격을 받은 4살 여동생을 구해낸 사연이 알려지면서다.

워커는 지난 9일 여동생과 함께 친구 집에 놀러 갔다가 독일산 셰퍼드와 마주쳤고, 이 개가 4살 여동생에게 달려든 순간 워커가 여동생을 껴안고 개의 공격을 막아냈다.

이 사고로 워커는 개에게 얼굴과 머리를 물렸고, 상처 부위를 90바늘이나 꿰매는 수술까지 받은 것으로 전해졌다.

6살 워커가 맹견을 물리치고 여동생을 구한 사연은 워커의 이모가 인스타그램에 올리면서 알려졌다.

워커는 여동생을 구한 이유에 대해 "(맹견의 공격에) 누군가가 죽어야 했다면 내가 죽어야 한다고 생각했다"고 말한 것으로 전해졌다.

에번스는 워커에게 보낸 영상 편지에서 "너는 용감한 영웅이다. 너는 캡틴 아메리카의 진짜 방패를 받을 자격이 있다"며 "우리는 너 같은 사람이 필요하다"고 칭찬한 것으로 알려졌다.

또 마블 영화 '어벤져스' 시리즈에서 '헐크' 역을 맡은 마크 러펄로와 '스파이더맨' 톰 홈랜드, 영화 '엑스맨'에서 '울버린' 역으로 출연한 휴 잭맨 등 여러 할리우드 스타들도 워커에게 응원의 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

