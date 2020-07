[아시아경제 유제훈 기자] ㈜풍산화동양행은 청산리대첩 승전 100주년을 맞아 한국조폐공사와 함께 '청산리대첩 승전 100주년 기념메달'을 선착순 예약 접수한다고 17일 밝혔다. 조폐공사가 제조하는 기념메달은 우리 독립운동사를 재조명하고자 하는 의도로 기획됐다.

기념메달은 ▲기념금메달 I(금 99.9%, 31.1g) 418만원 ▲기념금메달 II(금 99.9%, 15.55g) 215만원 ▲기념은메달(은 99.9%, 31.1g) 12만1000원 등 3종으로 구성돼 있다.

예약접수는 오는 20일부터 31일까지 시중은행, 우체국 전국지점 및 한국조폐고사, 현대백화점 온라인몰, 풍산화동양행에서 선착순으로 진행한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr