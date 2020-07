군산시, 사회적 경제 학습동아리 참여자 모집

이달 31일까지 접수, 4개 동아리 선정 활동비 지원

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시 사회적경제지원센터가 건강한 사회적 경제 생태계 조성을 위해 학습동아리 참여자 모집에 나선다.

17일 사회적경제지원센터는 오는 20일부터 ‘군산시 사회적경제 학습동아리’ 참여 대상자를 모집한다고 밝혔다.

이 사업은 사회적 경제에 대한 인식 제고와 사회적 경제 인적 자원 네트워크망 형성 및 학습동아리 발굴을 통한 인재 양성 등 시민들의 참여를 유도해 건강한 사회적 경제 생태계 조성하는 사업이다.

지원대상은 사회적 경제를 이해하고 사회적 문제 해결과 사회적 경제 창업(운영·취업) 등에 관심 있는 3인 이상의 모임으로 최종 4개 동아리를 선정하게 된다.

지원기간은 선정일로부터 3개월간 최소 3회 이상의 학습모임을 진행해야 하며 사업종료 후 사회적 경제 참여활동 실적과 구성원 간의 사회적 가치를 공유코자 올해 말에 관련분야 영화 상영과 학습경험 토론 등 결과 발표회를 진행할 예정이다.

심사를 거쳐 최종 선정된 3인 이상의 학습동아리에 대해서는 강사비, 교재(도서) 구입비, 대관비, 현장학습 비용 등 최대 50만 원의 활동비가 지원된다.

신청은 군산시사회적경제지원센터(중정길 8-1)를 방문하거나 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 이메일로 오는 31일까지 제출해야 하며 자세한 사항은 전화로 문의하면 된다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr