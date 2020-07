[아시아경제 임혜선 기자]롯데지주는 17일,서울 잠실에 위치한 롯데월드타워에서 롯데지주 노사협의회 위원 10명이 참석한 가운데 ‘롯데지주 노사협력 선언식’을 진행했다. 롯데지주 사용자 대표 송용덕 부회장(우측 4번째)과 근로자 대표 김봉세 수석(우측 5번째) 등 롯데지주 노사협의회 위원들이 노사협력 선언문 서명식을 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.

