'바퀴 달린 집' 이성경X여진구, 신혼부부 케미 과시 '훈훈'

[아시아경제 강주희 인턴기자] '바퀴 달린 집' 배우 이성경과 여진구가 훈훈한 케미를 과시해 시선을 모았다.

16일 방송된 tvN '바퀴 달린 집'에서는 배우 성동일, 김희원, 여진구, 이성경이 담양과 고창으로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다. 배우 이준혁도 깜짝 손님으로 출연했다.

이날 성동일은 몰래 이준혁에게 전화를 걸어 "오후 8시에 담양으로 오라"고 초대했고, 이준혁이 이에 응해 깜짝 등장했다. 갑작스럽게 등장한 이준혁의 모습에 다른 멤버들은 놀라움을 금치 못했다.

이성경은 특히 이준혁을 반가워했다. 그는 "이준혁 선배님 카메라 엄청 비싼 거 쓰신다. 함께 출사 간 적도 있다"고 친분을 과시했다.

성동일은 멤버들을 위해 대통 삼겹살, 죽순밥을 선보였다. 맛을 본 멤버들은 "녹는다. 정말 맛있다"며 감탄했다.

이어 성동일은 여진구에게 "너 왕 역할 맡은 드라마도 있지 않았냐?"고 질문했고, 여진구는 "왕 역할을 한두 번 한 게 아니라…"고 말했다.

반면, 이준혁은 "난 매번 하인만 했다. 가장 높은 신분이 내시였다"고 말해 웃음을 더했다. 여진구와 이준혁은 즉석에서 왕-내시 상황극을 하며 배우 면모를 뽐냈다.

이어 멤버들은 두 번째 목적지인 고창으로 향했다. 고창으로 가는 길에 성동일은 이성경에게 사투리를 가르쳐줬고, 이성경은 성동일이 가르치는 대로 사투리를 구현해 감탄을 자아냈다.

성동일은 "배우는 여행 다니면서 배우는 게 많다. 너 고정할래?"라고 제안했고, 이성경은 "너무 좋다"고 말해 기대감을 높였다.

이후 멤버들은 성동일-김희원, 여진구-이성경으로 팀을 꾸려 라면 끓이기 벌칙을 걸고 동죽 캐기 대결을 펼쳤다.

성동일, 김희원은 "우리가 져도 쟤네한테 라면 끓이라고 하자"라고 꼼수를 부린 반면, 여진구-이성경은 열정적으로 동죽을 캤다.

이들의 상반된 모습이 웃음을 자아냈다. 결국 성동일, 김희원이 노련함으로 승리를 거머쥐었다.

여진구와 이성경의 다정한 모습을 보던 성동일은 "신혼 부부 같다", "신혼부부가 카페를 창업했나 보다"며 둘의 케미를 칭찬했다.

이에 여진구와 이성경은 "맞다. 놀러 오셨나보다"고 재치있게 받아쳐 웃음을 더했다.

