kt에스테이트, '#덕분에 챌린지' 동참…의료진 응원

[아시아경제 김유리 기자] kt에스테이트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진료에 힘쓰고 있는 의료진들을 격려하고 감사의 마음을 전하는 '#덕분에 챌린지' 캠페인을 진행했다고 17일 밝혔다.

kt에스테이트는 "이번 캠페인은 신금석 kt커머스 사장의 추천을 통해 참여하게 됐다"며 "이대산 kt에스테이트 사장과 직원들은 노보텔 앰배서더 동대문에서 언택트 대표 서비스인 '엔봇(N bot)'과 함께 코로나19 확산 방지에 헌신하는 의료진과 방역 당국 관계자들을 향한 응원과 감사함의 메시지를 전달했다"고 말했다. 엔봇은 기가지니 호텔로봇으로 공간맵핑, 자율주행 등 정보통신기술(ICT)을 이용해 호텔 투숙객에게 편의용품을 배달하는 서비스를 제공한다.

이대산 사장은 "의료진과 국민의 노고에 깊이 감사드린다"며 "장기화 되고 있는 코로나19 종식을 위해 방역수칙을 철저히 준수하는 등 전 임직원이 노력하겠다"고 말했다.

한편 kt에스테이트는 코로나19 상황반을 운영하며 사전 대응을 강화하고 있다. 코로나 피해 소상공인에겐 3월부터 3개월간 임대료를 20%(대구경북지역 50%) 감면했다.

