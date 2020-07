'미쓰리는 알고 있다' 김대건 "나만의 달 바라보며 배우로 성장할 것"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김대건이 '미쓰리는 알고 있다' 종영 소감을 밝혔다.

김대건은 지난 16일 막을 내린 MBC 수목드라마 '미쓰리는 알고 있다'에서 미국 드라마에 나온 형사의 모습을 보고 반해 그대로 형사계에 입문한 강력반 열혈막내 김민석으로 활약했다. 수사 초반에는 아직 현장이 드라마처럼 느껴졌고 실수를 남발했지만, 수사가 계속될수록 점차 진짜 경찰로 성장했다.

17일 소속사 풍경엔터테인먼트를 통해 김대건은 "일처리도 서툴고, 철이 없어 형사로서 많이 부족했지만, 패기와 열정만큼은 가득한 인물이었기에 더욱 애착이 갔다"고 마무리한 소감을 전했다.

이어 "롤모델이었던 인호철이 사건을 은폐했던 사실에 충격도 받았지만, 사사로운 감정에 휘둘리지 않고 선배를 취조하겠다고 다짐하며 진짜 경찰로 성장한 민석을 응원했다. 나 또한 진짜 배우로 성장해야겠다고 다짐한 순간이기도 했다"고 말했다.

또 김민석은 “인간의 끝없는 욕망의 비극적 결말을 적나라하게 표현했다. 작품을 통해 내 안의 욕망도 들여다보는 계기가 되었다”며 “우주에는 달이 한 개 뿐이지만 모든 사람은 자신만의 달을 본다. 배우로서 올바른 마음가짐으로 나만의 달을 바라볼 것”이라며 각오를 다졌다.

한편 김대건은 드라마 ‘왓쳐(WATCHER)’, ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’, ‘미쓰리는 알고 있다’에 출연했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr