유틸렉스는 항 인간 4-1BB 항체와 그 용도 관련 특허권을 취득했다고 17일 공시했다.

회사 측은 “특허기술의 사업화와 글로벌 특허 포트폴리오 구축을 통한 기술경쟁력을 강화할 것”이라고 설명했다.

