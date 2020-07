이언주 "여권의 '이중인격'…여성 인권 어디로 갔나"

"정치적 공세 위해 여성 공감한 척 했나"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 이언주 전 미래통합당 의원이 고(故) 박원순 서울시장 성추행 의혹 관련 미온적인 태도를 보인 일부 여권 인사를 향해 "'내로남불' 정도가 아닌 '이중인격'"이라며 강하게 비판했다.

이 전 의원은 17일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이들이 그간 떠들었던 여성 인권, 사회적 약자 보호는 다 어디로 갔느냐"며 이같이 말했다.

이어 "윤준병 더불어민주당 의원은 '침실, 속옷 등 상징조작'을 운운하며 가짜 미투를 주장하고, 그간 성인지감수성 운운하며 홀로 깨어있는 척 하던 여검사들은 피해자를 조롱하거나 침묵을 지키고 있다"며 "가해자가 상대 진영에 있으면 죽일 듯 달려들면서 자기네 편이 한 짓은 미화하고 변명하며 침묵하는 것이냐"라고 반문했다.

그러면서 "힘없는 여성의 무기력함에 한 번도 공감한 적 없으면서 정치적 공세를 위해 그런 척 했던 것이냐"고 지적했다.

앞서 윤 의원은 박 시장이 피해자를 보호하기 위해 극단적 선택을 택한 게 아니냐는 취지의 주장을 했다가 논란에 휩싸인 바 있다.

그는 지난 13일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 박 시장에 대해 "누구보다도 성인지 감수성이 높으셨던 분"이라며 "이후 전개될 진위여부에 대한 정치권의 논란과 논란 과정에서 피해자에 대한 2차 가해 등을 방지하기 위해 죽음으로서 답하신 게 아닐까"라고 했다.

그러면서 "침실, 속옷 등 언어의 상징조작에 의한 오해 가능성에 대처하는 것은 남아있는 사람들의 몫"이라고 강조했다.

다만 논란이 커지자 다음날(14일) 다시 글을 올려 "일부 언론에서 가짜미투 의혹을 제기했다고 보도했는데 전혀 그럴 의도가 없었다"며 "피해자에게 더 이상 2차 피해가 없길 바랄 뿐"이라고 해명했다.

