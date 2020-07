'밥블레스유2' 박나래 "무명 생활 당시, 동명이인 연예인 은근 신경쓰여"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그우먼 박나래가 무명 시절 당시 동명이인으로 활동하는 연예인과 관련한 일화를 공개했다.

16일 방송된 Olive 예능 프로그램 '밥블레스유2'에서는 박나래와 송은이, 김숙, 장도연과 함께 배우 한혜진이 출연했다.

이날 방송에서 한혜진은 "처음에 섭외 전화가 왔을 때 모델 한혜진 씨에게 갈 전화가 잘못 온 줄 알았다"라며 "요즘 이름 검색하면 전 조그맣게 나온다. 그러면 괜히 옆에 있는 작은 제 사진을 클릭해본다"라고 말했다.

그러자 진행자들은 "요즘 모델 한혜진 씨가 왕성하게 활동하시니까 그렇게 착각했을 수도 있겠다"라고 공감했다.

박나래 또한 "저도 한혜진 씨가 나온다길래 놀랐다. 바로 어제 통화한 언니가 '밥블레스유2' 인생 언니로 나온다니 말도 안했는데라고 생각했다"라며 "동명이인 연예인이 있는 게 은근히 신경쓰인다"라고 말했다.

이어 "제 이름도 동명이인이 있다"라며 "스피카의 가수 박나래 씨다. 제가 무명 생활이 길었는데 저 역시 은근히 검색창이 신경 쓰였다"라고 덧붙였다.

이를 들은 김숙은 "동명이인이라면 내 앞에서 말하지 말라"라며 "연예계에 3대 숙이 있다. 현숙, 손숙, 이숙. 그래서 내가 이름을 김민정으로 개명할 뻔 했다"라고 말했다.

이에 출연자들은 "하나도 안 어울린다. 그냥 얼굴만 봐도 이름이 '숙'이 어울린다"라고 말했다.

송은이는 "개그맨 김영철 씨 신인 때 KBS 통장으로 거액이 들어왔다더라. 김영철은 '내가 활동을 잘했나보다'라고 생각했었다"라며 "그런데 KBS에서 전화가 왔는데 '궁예 김영철 씨 출연료가 잘못 입금됐습니다'라고 했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

