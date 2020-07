"이제 도서관에서 책도 읽고 공부도 할 수 있어요"

통영시립·충무도서관 및 공립작은도서관 부분개관 확대 시행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영시 7월 16일부터 통영시립도서관·충무도서관 및 공립작은도서관(안정·더팰리스·달아) 부분개관을 확대 시행했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 도내 감염자 감소와 시민들의 철저한 감염병 방역지침 준수로 도서 대출·반납만 제한적으로 운영되던 서비스가 이용자 편의를 위해 자료실 내 도서 열람, 학습실·디지털 자료실이 개방된다.

단, 도서관 내 좌석은 1/3로 운영되며 학습실·디지털 자료실 이용시간은 오전 9시~오후 5시로 제한된다.

또한, 도서관 부분개관 확대와 더불어 시민들에게 다양한 독서문화프로그램도 점차 운영할 예정이다.

도서관 관계자는 "도서관 이용과 감염병 예방에 적극적으로 협조해 주신 시민들께 감사드리며 학습실 및 디지털 자료실 개방에 따라 앞으로도 마스크 착용, 발열 체크, 출입 기록부 작성을 빈틈없이 해주시기 바란다"며 당부했다.

한편 산양도서관은 통영의 다양한 먹거리와 어린이 오감체험이 가능한 공간으로 변신할 "어린이 미각도서관" 조성을 위해 오는 8월 1일부터 2021년 4월까지 임시휴관 한다.

