[전문] "죽어야 믿겠냐" 신민아, 멤버 괴롭힘 '허위'라는 소속사에 반박

[아시아경제 김연주 인턴기자] 걸그룹 아이러브 전 멤버 신민아가 멤버들의 괴롭힘이 허위사실이라는 소속사 주장을 반박했다.

신민아는 16일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "이 일은 제가 죽어야 끝나는 걸까요? 그래야 제 말 믿어줘요? SNS 안 하려고 했는데 제 기사 소식을 접하면서 계속하게 되네요"라며 "내 우울증 공황장애 불면증은 회사에 들어가서 멤버들로 인해 생긴 거라고 회사 사람들 다 알잖아요"라고 밝혔다.

그는 "멤버들 때문에 힘든 거 다 알고 계셨고, 저보고 가을까지 활동 중단하면서요. 솔로 앨범은 들어 본 적도 없네요"라면서 "거짓말 그만 하세요. 그리고 카톡으로 반말하지 마세요. 이제 모르는 사인데 예의가 없으셔서 짚고 넘어갈게요"라고 반발했다.

그러면서 "두려우신 거죠? 제가 뭘 말할지 모르니까 제 말이 사실이니까 비밀 유지 각서를 보낸 거잖아요"라며 "저는 힘도 없고 뉴스도 못 내서 제 얘기 여기서 밖에 못 해요. 죽다 살아나서 눈에 뵈는 게 없어요"라고 했다.

이어 "참고로 뉴스에는 수연 언니도 언급되는데 수연 언니는 아니에요. 전 언니 언급한 적 없어요"라고 덧붙였다.

앞서 신민아는 극단적 선택을 시도했다가 구조된 사실이 알려져 안타까움을 자아냈다. 신민아는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 그룹 내 따돌림을 폭로한 바 있다.

이에 소속사는 "민아는 건강상의 이유로 1월부터 휴식 중이며, 시간이 더 필요하다고 해서 계속 휴가 연장을 허락해준 상태에서 이런 일이 발생한 것에 대해 유감이 아닐 수 없다"며 "기존 멤버들이 오히려 이로 인해 충격과 상처를 받고 있으며 특히 숙소 생활을 함께하지도 않은 멤버마저 가담자로 지목하는 데 대해 이해할 수 없는 입장"이라고 해명했다.

소속사는 "그럼에도 불구하고, 근거 없는 내용을 계속 확산시켜 소속 아티스트들의 이미지와 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 아티스트를 보호하기 위해 별도의 법적 조치를 진행할 수밖에 없다"고 강경 대응을 예고하기도 했다.

이하 아이러브 전 멤버 신민아 인스타그램 게시글 전문.

이 일은 제가 죽어야 끝나는걸까요? 그래야 제 말 믿어줘요?

SNS 안하려고 했는데 제 기사 소식을 접하면서 계속 하게 되네요.

내 우울증 공황장애 불면증은 회사에 들어가서 멤버들로 인해 생긴거라고 회사 사람들 다 알잖아요.

멤버들 때문에 힘든 거 다 알고 계셨고, 저보고 가을까지 활동 중단하면서요.

솔로 앨범은 들어 본 적도 없네요. 거짓말 그만하세요. 그리고 카톡으로 반말하지 마세요. 이제 모르는 사인데 예의가 없으셔서 짚고 넘어갈게요.

내용 증명 내용 공개할까요? 감당되세요?

저한테 비밀 유지 각서 보내면 제가 사인을 할 거라고 생각하신건가요? 왜 내 얘기를 내가 하면 안되는데요?

