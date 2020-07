'양천구 과거·현재·미래' 주제 1인 UCC 공모

양천구청 홈페이지 통해 양천구 연혁과 시대별 변천사, 지명유래, 상징물 등 자료 볼 수 있어

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)은 7월15일부터 9월30일까지 전 국민을 대상으로 제3회 양천구 1인 UCC 공모전을 개최한다.

공모주제는 '양천의 과거, 현재, 미래'이며, 과거 추억이 담긴 그 때 그 시절 이야기, 현재의 소소한 일상과 자랑하고 싶은 양천구의 매력, 양천의 미래를 위해 제안하고 싶은 이야기 등을 CF 또는 동영상으로 제작하여 출품할 수 있다.

양천구청 홈페이지에는 고구려부터 기록된 양천구의 뿌리와 시대별 변천사, 지명유래, 상징물, 양천의 속담과 전설, 양천의 명소 등 참여자들이 주제 선정을 하는 데 참고가 될 자료가 '열린양천' 코너와 '어린이 숙제 길라잡이' 코너에 게재돼 있다.

전 국민 누구나 참여 가능, 30초 이내의 CF 또는 3분 이내의 MP4 동영상(용량 100MB이하, 해상도 1,920×1,080픽셀)을 제작, 신청서 등 서류와 동영상을 담당자 이메일(hjszz@yangcheon.go.kr)로 제출하고 유튜브에 출품작을 게시하면 된다.

구는 작품 심사를 통하여 금상 1명(상장과 시상금 200만원), 은상 2명(상장과 시상금 100만원), 동상 4명(상장과 시상금 50만원)을 시상하게 되며 심사결과는 오는 11월 홈페이지 및 개별통지를 통해 발표한다.

김수영 양천구청장은 “지난해에도 UCC공모전을 통해 창의적이고 수준 높은 작품들이 많이 공모됐다”며 “코로나로 집에서 생활하는 시간이 길어지면서 영상 콘텐츠가 더욱 주목을 받고 있는 만큼 본인만의 개성을 참신한 영상으로 소통할 수 있는 기회가 되길 바라며, 특히 여름방학을 맞이하는 청소년들의 뜨거운 호응을 기대한다”고 전했다.

제출 서류 양식 등 자세한 내용은 구 홈페이지 게시판에 게시돼 있으며, 기타 사항은 홍보과에 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr