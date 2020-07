LH, '보호종료아동'에 임대주택 공급 등 적극 지원 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 성인이 돼 아동복지시설을 퇴소해야 하는 '보호종료아동'에 대한 주거복지 지원에 나선다.

LH는 17일 충남 보령시 소개 LH 임대주택단지에서 보호종료아동의 임대주택 입주 및 주거 독립을 축하하는 한편 안정적 자립을 지원키 위한 입주행사를 열었다고 이날 밝혔다.

LH는 최근 만 18세가 넘어 아동복지시설을 퇴소하게 되는 보호종료아동에 대한 신속한 주거 지원을 위해 '공공임대주택 예비입주자 업무처리지침'을 개정하고 보호종료아동의 주거 지원을 건설임대주택까지 확대했다.

이번 입주식은 시설퇴소 아동이 건설임대 우선공급을 통해 입주하는 첫 사례다. LH는 보증금 100만원에 임대료 월 11만원의 저렴한 임대조건으로 건설임대주택을 공급했다. 또 입주를 축하하는 입주기념 화분과 함께 편안한 주거 환경에서 거주할 수 있도록 입주지원 물품도 함께 증정했다.

이날 입주식에는 LH·보령시·아동복지시설 관계자가 함께 참석해 보령시 관내 보호아동의 주거실태와 현황을 논의하고 이들의 주거권 보장과 지원방안 강화를 위해 협력키로 뜻을 모았다.

LH는 현재 보호종료아동에게 맞춤형 주거상담을 제공하기 위한 상담창구를 서울지역본부에서 시범 운영 중이다. 관련 교육을 이수한 전문 인력을 배치해 운영 중으로 2개월의 운영기간이 끝난 후에는 성과평가 등을 통해 전국 확대 적용을 추진할 계획이다.

서창원 LH 주거복지본부장은 "앞으로도 LH는 우리 사회의 미래인 아동들의 주거권 보장을 강화하고 홀로서기를 지원하기 위해 최선의 노력을 다 할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr