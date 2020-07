[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 장마를 대비해 16일 재난취약지역 및 시설에 대한 안전점검을 했다.

유성훈 구청장은 이날 오후 올해 보강공사가 완료된 시흥4동 산사태취약지역과 지하 터파기 공사가 진행 중인 가산동 대형 건축공사 현장을 방문해 호우로 인한 토사유출, 흙막이 가시설 붕괴위험 등에 대해 집중점검을 했다.

유성훈 구청장은 안전점검 현장에서 관계부서 담당자들에게 “집중호우에도 구민들이 안심하게 지낼 수 있도록 ‘선제적 대응’ 과 ‘재난취약지역(시설) 순찰강화 및 수시 안전점검’ 을 추진하라”고 지시했다.

