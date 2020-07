[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 텔레칩스=사옥 및 시스템반도체 R&D센터 신축을 위해 435억원 규모의 투자를 결정했다고 16일 공시. 투자금액은 자기자본 대비 42.24%.

◆ SK머티리얼즈=주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 1184억5500만원(53만주) 규모의 자사주 매입을 결정.

◆ 이노와이즈=한국거래소 코스닥시장본부는 전환사채권 발행 결정을 번복을 이유로 17일자로 불성실공시법인으로 지정한다고 공시.

◆ 인베니아=운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 단기차입금 증가를 결정했다고 16일 공시. 차입금액은 자기자본 대비 22.16%.

◆ 아이엠텍=한국거래소 코스닥시장본부는 제3자배정 유상증자결정 철회를 이유로 17일자로 불성실공시법인으로 지정한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr