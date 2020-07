[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 장신영이 둘째 아들과의 일상을 공개했다.

장신영은 16일 자신의 인스타그램에 둘째 아들 정우 군의 모습이 담긴 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 장신영은 정우 군을 품에 안고 미소를 짓고 있다.

장신영은 "정우랑 놀아주기, 레고 맞추기. 정안이 어릴적엔 아빠 혼자 정안이 레고 만들어줬는데, 이젠 정안이가 아빠와 함께 정우 장난감 맞춰주고"라는 글과 함께 남편 강경준과 첫째 아들 정안 군이 둘째 아들을 위해 장난감을 조립하고 있는 모습이 담긴 사진도 올렸다.

한편, 배우 강경준과 결혼한 장신영은 지난해 9월 첫째 아들에 이어 둘째 득남 소식을 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr