[아시아경제 성기호 기자] 아마존이 계산이 필요 없는 '스마트 쇼핑카트'를 내놨다.

외신에 따르면 아마존은 14일(현지시간) 쇼핑객이 카트에 담는 상품을 스스로 감지해 자동으로 계산해주는 '아마존 대시 카트'를 공개했다.

이 카트는 내장된 카메라와 센서, 저울을 이용해 고객이 담은 제품을 인식하는 방식이다.

대다수 스마트 카트는 상품을 카트에 내려놓기 전에 스캔하는 과정을 거쳐야 한다. 반면 아마존 대시 카트는 이러한 과정 없이, 상품을 카트에 넣거나 뺄 때마다 자동으로 제품을 감지한다.

아마존 대시 카트는 올해 말 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 새로 문을 여는 슈퍼마켓에 처음 도입될 예정이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr