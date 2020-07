[아시아경제 김효진 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 67,998 전일가 210,000 2020.07.14 15:30 장마감 close 는 이달 중 이마트로부터 서울 중구 장충동 56-85 일대 부동산을 636억8300만원에 매입하기로 했다고 14일 공시했다.

신세계는 "교육 연수시설 운영 및 소유 일원화를 통한 효율화 목적"이라고 설명했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr