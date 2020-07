김제시, 황산농공단지 입주기업 ‘애로사항’ 청취

소통 간담회 갖고 지원 방안 논의

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 김제시가 코로나19로 힘든 기업인들의 애로사항 해소를 위해 농공단지 입주 기업인들과 간담회를 가졌다.

14일 시에 따르면 박준배 시장은 황산농공단지 관리사무소를 방문해 입주기업인과 산업현장의 목소리를 직접 듣기 위해 간담회를 개최했다.

이번 방문은 입주기업들의 애로사항을 해소하고 최근 코로나19 장기화로 인한 수출 감소 등 어려운 대외여건과 열악한 환경 속에서 고군분투하고 있는 기업들을 격려키 위해 마련됐다.

간담회에 앞서 박 시장은 ㈜엔시팅, (유)신포우리식품 기업을 방문해 운영상황과 고충을 청취하며 현장을 둘러봤다.

이어 관리사무소에서 진행된 간담회에서는 황산농공단지 협의회와 입주기업들의 애로사항을 듣고 그에 따른 지원 대책 방안을 논의하는 등 다양한 주제로 소통의 시간을 가졌다.

간담회에서는 납품기간 연장, 자금운영 애로, 관내 우수기업제품 우선 구매, 인력공급 문제 등 황산농공단지 활성화를 위한 다양한 건의사항이 제시됐다.

박준배 시장은 “이번 간담회를 계기로 현장 목소리를 청취하고 기업인들의 애로사항을 충분히 이해했다”면서 “어려운 때일수록 시와 기업의 상호협력 관계를 지속적으로 유지해 기업이 힘을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr