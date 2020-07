함양군, 2020년 재정 신속집행 전국 최우수 선정

경남 도내 1위 쾌거 신속집행 결과 2152억원 집행·목표대비 112.4% 달성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 2020년 지방재정 신속 집행에서 전국 최우수·경남 도내 1위의 쾌거를 거뒀다고 14일 밝혔다.

행정안전부가 주관한 2020년 상반기 지방재정 신속 집행 평가에서 목표액 1914억의 대비 2152억 원을 집행해 112.40%의 집행률을 기록해 전국 군 단위 최우수기관에 선정됐다.

이를 통해 특별교부세 8000만 원과 행안부 장관 기관 표창을 받게 됐다.

이번 신속 집행 평가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 신속 집행 목표 달성 실적, 분기별 소비·투자 집행 실적, 일자리 사업 집행실적 등 3가지 평가지표를 합산 결과 군이 민생 경제 활성화에 행정력을 집중해 의미가 크다.

특히 군수는 매주 간부회의 마다 서민경제와 내수경기에 파급효과가 큰 사업들을 중심으로 신속 집행에 빈틈없이 기해줄 것을 강조해 조현옥 부군수를 단장으로 하는 신속 집행 추진단 중심으로 각 실무반 협업을 통해 집행률 제고에 행정력을 집중해 왔다.

또한 전체 예산액의 약 40%를 차지하는 시설비 관련 예산 조기 집행을 위해 합동설 계단 운영, 선급금 지급 활성화 등 선제 대응했다.

서춘수 군수는 “신속 집행은 단순히 예산 조기 집행에서 벗어나 코로나19로 어려운 지역경제 활성화와 군민과 약속했던 공약사업과 군의 발전을 위한 현안 사업을 추진할 수 있는 마중물 역할을 해왔다”며 “600여 공무원이 합심해 이뤄낸 결과로 이를 계기로 최근 일련의 사태로 실추된 군 공무원들의 사기가 회복되기를 바란다”라고 말했다.

한편, 행정안전부가 주관하는 전국 자치단체 대상 ‘2020년 재정 신속 집행 평가’에 대한 성과보수 및 기관 표창은 오는 8월 실시할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr