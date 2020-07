현대차그룹, 폐 플라스틱 장난감 순환 위한 사회적조합 설립

현대차그룹, 사회적협동조합 ‘그린무브공작소’ 설립 및 지원

서울·경기 지역 아동센터 대상 폐 장난감 수리·소독·재활용

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차그룹이 최근 사회적 문제가 되고 있는 플라스틱 폐기물 감축 활동에 나선다.

현대차그룹은 14일 경기도 안양시 현대차 사옥 4층에서 사회적협동조합 ‘그린무브공작소’ 개소식을 열고 폐 플라스틱 장난감 순환 지원 사업을 추진한다고 밝혔다. 이날 개소식에는 이채진 그린무브공작소 대표, 김경희 사회복지공동모금회 사회공헌본부장, 유희정 한국보육진흥회 원장, 이병훈 현대차그룹 상무를 비롯한 관계자들과 지역사회 초청 가족 등 20여명이 참석했다.

현대차그룹과 사회복지공동모금회 지원으로 설립된 그린무브공작소는 플라스틱 장난감 폐기물을 수거하고 수리·소독·재활용해 장난감이 필요한 지역 아동센터 등 복지시설에 기부 또는 업사이클링을 통해 재판매하는 것을 목적으로 하는 사회적협동조합이다.

이번 사업은 환경보호에 기여하는 동시에 아동복지시설을 지원하고, 나아가 친환경 업사이클링(Up-Cycling) 제품 개발 등 사회적 가치를 창출하기 위해 기획됐다. 주요 환경 기관의 조사에 따르면 세계적으로 연간 약 800만t에 달하는 플라스틱 폐기물이 발생하며, 이 중 플라스틱 장난감 폐기물이 전체의 약 30%에 해당한다.

그린무브공작소는 서울 및 경기 수도권 내 지역 아동센터, 보육원 등 500여개소를 대상으로 폐 플라스틱 장난감을 수거·수리·소독 후 필요한 복지기관 등에 재기부한다. 또 폐 플라스틱 부품을 활용한 업사이클링 제품을 개발해 기부 및 재판매하는 등 플라스틱 폐기물 처리에 새로운 모델을 제시한다는 계획이다. 그린무브공작소는 환경 교육용 동화책을 발간하고 약 100개소 아동복지기관·어린이집·유치원 대상으로 ‘찾아가는 환경 교육’도 진행할 예정이다.

현대차그룹은 사회복지공동모금회와 함께 그린무브공작소의 수도권 사무소 개소를 위한 건물 임대, 수리·소독장비 지원, 사업 프로그램 공동개발, 운영자금 지원 등을 맡게 된다.

현대차그룹 관계자는 "이번 사업을 통해 첫 해 10t 가량의 플라스틱 폐기물 감축을 시작으로 점차 감축량이 확대되고 아동보육기관의 폐기물 처리 및 방역 비용도 크게 절감될 것으로 기대한다"며 "폐 플라스틱 재활용과 업사이클링 과정에 아동과 부모가 참여해 장난감 순환의 환경가치에 대한 인식도 확산될 것"이라고 밝혔다.

