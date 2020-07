코로나에 해외 신혼여행 어렵다면… '레일크루즈 해랑' 타고 전국 일주하자

[아시아경제 이춘희 기자] 한국철도공사(코레일)가 코레일관광개발과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 국내로 발길을 돌린 신혼여행객을 위한 '스위트 허니문 레일크루즈 해랑'을 선보인다.

레일크루즈 해랑은 객실마다 침대와 TV, 화장실과 샤워실이 구비된 국내 유일의 호텔식 관광열차다. 음료와 다과가 무제한으로 제공되며 마술쇼, 난타 등 다양한 차내 공연도 마련돼있다.

코레일은 이번 상품의 경우 신혼여행 테마에 맞게 와인 룸서비스와 웨딩 콘셉트 객실 장식 등 차내 서비스를 마련한다. 또한 전문 사진사의 스냅촬영과 프라이빗 요트투어 등 다양한 액티비티와 각 지방의 대표음식도 즐길 수 있도록 할 계획이다.

이번 상품은 2박3일로 전국을 일주하는 코스로 다음달 9일 서울역에서 오전 8시30분 출발해 전주~여수, 부산~경주, 동해~정동진을 여행하는 코스로 짜여졌다.

첫날에는 전주 한옥마을과 여수 야경을 즐긴다. 한옥마을을 사진사와 동행하며 한복을 입고 여행하며 추억을 사진으로 남기고 저녁에는 여수 5성급 호텔에서 바다야경을 감상하며 코스요리를 맛볼 예정이다.

둘째날에는 부산 요트투어와 경주 시티투어를 체험한다. 호텔 뷔페 조식 후 해운대 누리마루 관람과 요트 투어를 즐길 예정이다. 오후에는 경주로 이동해 천년고도의 자취를 느끼며 개화기 콘셉트로 스튜디오 사진 촬영을 진행한다.

마지막 셋째날에는 정동진에서 해안을 따라 레일바이크를 타고 해돋이를 감상할 예정이다. 이후 태백으로 이동해 한우 구이 중식 후 서울로 올라오는 일정이다.

객실은 2인실 스위트룸과 디럭스룸 두 종류로 가격은 각 460만원과 420만원이다. 전 일정 식사와 관광지 입장료 등이 모두 포함됐으며 추가비용은 없다. 자세한 사항은 레일크루즈 해랑 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

코레일은 안전한 신혼여행을 위해 레일크루즈 해랑 열차에 대한 철저한 방역과 감염증 예방 지침을 마련해 만전을 기할 예정이다.

