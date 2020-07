공유주방 위쿡, 인사이트플랫폼과 푸드 스타트업 교육 '맞손'

[아시아경제 김철현 기자] 공유주방 위쿡이 푸드메이커의 비즈니스 교육 지원과 커뮤니티 형성을 위해 인사이트플랫폼과 손을 맞잡았다.

위쿡은 식음료(F&B) 비즈니스 교육 서비스를 제공하는 인사이트플랫폼과 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 사업 계획은 있지만 생산 공간 마련부터 실행까지 막막한 푸드 스타트업이나, 반대로 생산과 판매는 하고 있지만 사업화와 확장 단계에서 어려움을 겪는 '푸드메이커(식음료·외식 사업자)'들을 위해 양사가 협업하게 된 것이다. 이번 업무협약을 통해 위쿡과 인사이트플랫폼은 푸드메이커를 위한 교육, 커뮤니티 프로그램을 적극 개발하고 추진할 계획이다.

위쿡은 공유주방을 기반으로 한 F&B 특화형 인큐베이터이자 액셀러레이터로서 푸드메이커들의 사업 기획부터 생산, 판매 과정을 함께 하며 이들의 베이스캠프 역할을 하고 있다. 여기에 인사이트플랫폼이 가진 푸드 비즈니스 교육 프로그램이 더해지면서 위쿡은 푸드메이커가 사업을 키워 나가는 데 필요한 지식이나 교육 콘텐츠를 제공하는 범위를 늘릴 수 있게 됐다.

업무협약은 '양사가 F&B업계 종사자 및 사업자들을 위해 생산 공간부터 교육, 커뮤니티 프로그램을 제공하는 데 있어 상호 혜택을 제공한다'는 것이 주된 내용이다. 협업을 통한 교육 프로그램은 '부가매출 향상과정'이라는 주제의 강연으로 처음 푸드메이커에게 선보일 예정이다.

강혜원 위쿡 부대표는 "위쿡은 푸드 스타트업을 위한 인큐베이터 및 액셀러레이터를 지향한다. 이것은 곧 푸드메이커의 사업을 손놓고 지켜보는 것이 아니라 그들이 필요로 하는 서비스들을 지속적으로 제공해야 한다는 뜻"이라며 "앞으로도 내외부 협력을 통해 푸드메이커를 위한 인큐베이팅 서비스를 기획하고 추진할 예정"이라고 강조했다.

