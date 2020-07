자이글 "산소 브랜드 연구 강화…산소 전문 화장품 특허 획득"

[아시아경제 유현석 기자] 자이글 자이글 234920 | 코스닥 증권정보 현재가 3,315 전일대비 25 등락률 -0.75% 거래량 3,584 전일가 3,340 2020.07.14 09:20 장중(20분지연) close 은 ‘산소를 포함하는 기능성 화장료 조성물’에 관한 특허를 신규 획득하였다고 14일 밝혔다.

특허를 취득한 화장료 조성물은 산소를 비롯해 다양한 물질이 포함되어 과색소 침착증 개선, 피부톤 개선 등 우수한 미백 효과를 지니고 있다. 또한 눈가 주름 개선, 피부 치밀도, 표피 탄력 및 탄성 복원력 개선, 우수한 피부 보습 효과도 뛰어나다.

자이글은 웰빙 헬스케어 브랜드 ‘ZWC’를 통해 산소 뷰티 사업에 진출하며 입지를 구축하고 있다. LED마스크 ‘산소LED돔’, 산소발생기 ‘자이글 숲속’과 함께 고기능성 산소 화장품 ‘아이크리미 골드세럼 온페이스’, ‘아이크리미 골드세럼 올페이스 81’을 출시했다.

ZWC의 고기능성 산소 화장품은 지난 2011년부터 연구를 시작했으며, 약 8년 동안의 연구 끝에 개발에 성공했다. 순도 99%의 골드를 함유하고 있다. 피부에 영양분을 공급해주고 피부 트러블의 원인인 각종 유해 물질을 제거한다. 대한피부과학연구소 임상시험을 거치며 주름 개선, 미백 케어, 항노화 효능 등을 인정받았다.

자이글 관계자는 “당사는 독자적인 기술개발과 공격적인 마케팅을 통해 산소 전문 기업으로서의 이미지를 구축하고 있다”며 “적극적인 기술개발과 특허 취득을 통해 경쟁력을 강화하고, 수익성을 극대화하여 실적 성장을 이룰 것”이라고 말했다.

