[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일

◆ 컬러레이=더칭컬러레이나노재료연구원유한공사 자회사 편입

◆ 솔고바이오=코스닥시장위원회 심의결과 주권 상장폐지 의결

◆ 경남제약=서울 논현동 라이브플렉스타워를 410억에 양수 결정

◆ 씨엔플러스=만기전 취득한 제4회차 전환사채 일부 재매

◆ 고영=2분기 영업이익 22억원…전년비 80.4%↓

◆ 센트럴바이오=이강현 대표이사로 변경

◆ 엔터메이트=주식병합에 16일부터 거래정지

◆ 엘앤케이바이오=전방경추플레이트 관련 특허권 취득

◆ 이노테라피=체외용 지혈용품(InnoSEAL) 아르헨티나 식품의약품관리청(ANMAT) 품목허가 승인

