컬러레이, PCHI 2026 참가…뷰티·퍼스널케어 색채 응용 확대

컬러레이 컬러레이 close 증권정보 900310 KOSDAQ 현재가 470 전일대비 22 등락률 -4.47% 거래량 12,599 전일가 492 2026.03.23 09:47 기준 관련기사 컬러레이, 팬톤 2026 올해의 색 '클라우드 댄서' 대응 신제품 라인업 공개 컬러레이, 운모 복합 소재 염수 분무 시험 3000시간 돌파…로봇 내식 소재 가능성 주목 [특징주]컬러레이, AI신소재 본격 진출…中 '국가 선진급 스마트팩토리' 인증↑ 전 종목 시세 보기 가 글로벌 전시회 참가를 통해 뷰티 및 퍼스널케어 분야에서의 색채 기술 응용 확대 가능성을 제시했다.

컬러레이는 지난 20일까지 항저우 국제전시센터에서 열린 '중국 국제 화장품·퍼스널케어 및 홈케어 원료 전시회(PCHI 2026)'에 참가해 전 제품 라인업과 다양한 응용 솔루션을 공개했다고 23일 밝혔다.

전시 기간 동안 회사는 핵심 기술을 기반으로 한 주요 제품군을 중심으로 소개를 진행했다. 광학 변색 카멜레온 시리즈는 나노급 박막 구조 설계를 적용해 보는 각도에 따라 색상이 달라지는 특성을 구현, 색조 제품에 입체적인 시각 효과를 부여하는 것이 특징이다.

팬톤 연도별 트렌드 컬러 시리즈는 2023년부터 2026년까지 대표 색상을 펄 안료와 결합한 제품군으로, 높은 색상 재현성과 안정성을 바탕으로 컬러 기획에 활용 가능한 솔루션으로 구성됐다. 이와 함께 스타 다이아몬드 시리즈와 크리스탈 카멜레온 시리즈는 뛰어난 반사도와 색 표현력을 통해 메이크업 제품의 광택과 시각적 강조 효과를 지원한다.

현장에서는 컬러레이 기술팀이 펄 안료의 포뮬러 설계 및 적용 기술, 관련 산업 동향 등을 공유하며 브랜드 및 연구개발 관계자들과 기술 교류를 진행했다. 이를 통해 제품 개발 과정에서의 적용 방향과 기술적 이해도를 높이기 위한 논의가 이뤄졌다.

전시 부스는 원료부터 완제품 응용까지 이어지는 형태로 구성됐다. 펄 안료가 적용된 바디워시, 비누, 헤어케어 제품은 물론 네일과 아이섀도 등 다양한 샘플을 통해 제품별 표현 차이를 확인할 수 있도록 했다. 특히 대입자 제품과 스타 다이아몬드 시리즈를 적용한 치약 및 네일 샘플은 높은 광택 특성을 기반으로 차별화된 시각 효과를 제시했다.

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컬러레이 관계자는 "이번 전시를 통해 색조 화장품뿐 아니라 퍼스널케어 제품 전반에 걸친 다양한 응용 사례를 선보였다"며 "앞으로도 색채 기술을 기반으로 한 제품 개발과 적용 영역 확대를 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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