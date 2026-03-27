컬러레이, '코팅코리아 2026' 참가…이펙트 피그먼트 적용 사례 공개

컬러레이 컬러레이 close 증권정보 900310 KOSDAQ 현재가 475 전일대비 13 등락률 -2.66% 거래량 7,937 전일가 488 2026.03.27 09:57 기준 관련기사 컬러레이, PCHI 2026 참가…뷰티·퍼스널케어 색채 응용 확대 컬러레이, 팬톤 2026 올해의 색 '클라우드 댄서' 대응 신제품 라인업 공개 컬러레이, 운모 복합 소재 염수 분무 시험 3000시간 돌파…로봇 내식 소재 가능성 주목 전 종목 시세 보기 가 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 코팅코리아(코팅·접착·필름 전시회)'에 참가해 주요 기술과 제품을 선보였다고 27일 밝혔다.

이번 전시에서 컬러레이는 광학 변색 시리즈와 스타크 메탈 시리즈를 중심으로 이펙트 피그먼트 제품군과 다양한 응용 솔루션을 소개했다. 회사는 그동안 다층 코팅과 입도 제어 등 핵심 공정을 기반으로 효과 안료 기술을 고도화하며 산업용 코팅 및 외관 소재 분야에 적용 가능한 제품을 개발해왔다.

광학 변색 시리즈는 다층 박막 구조 설계를 통해 시야각에 따라 색상이 변하는 특성을 구현한 제품으로, 자동차 도장과 전자제품 외관 등에 활용될 수 있다. 스타크 메탈 시리즈는 금속 질감 표현과 은폐력을 동시에 고려한 제품으로, 산업용 코팅에서 요구되는 외관 품질 구현에 적합하다.

전시 부스에서는 다양한 펄 안료 샘플과 함께 자동차 모형, 패널 등 응용 사례를 함께 배치해 색상 표현과 광택 효과를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성됐다. 또한 기술 및 영업 인력이 현장에 참여해 코팅 제조사와 브랜드, 연구기관 관계자들을 대상으로 제품 특성과 적용 방식에 대한 상담을 진행했다.

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컬러레이 관계자는 "이번 전시 참가를 계기로 코팅·접착·필름 산업 분야 고객과의 접점을 확대하고, 효과 안료의 산업적 활용 가능성을 공유하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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