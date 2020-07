[아시아경제 온라인이슈팀] 로드걸 임지우가 군살없는 몸매를 자랑했다.

최근 임지우는 자신의 SNS에 "높게 올라갈거야" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 임지우는 눈부신 파란색 비키니를 입고 바닷 속에서 하늘을 쳐다보며 포즈를 취하고 있는 모습이다. 특히 그녀의 가녀리지만 볼륨감있는 몸매가 보는 이의 감탄을 자아낸다.

한편 임지우는 모델 활동 외에도 인터넷 방송 BJ, 유튜버 등 다양한 분야에서 왕성하게 활동하고 있으며 만능 크리에이터로서의 자질을 보여주고 있다.

