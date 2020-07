◇ 지방서기관(4급) 승진

▶교육청소년과 김현광 ▶사회복지과 백운오 ▶문화예술과 심규숙 ▶지역경제과 심언형 ▶환경정책과 유인형 ▶일자리정책과 이성률 ▶재산관리과 조인규 ▶생태공원과 허의행 ▶도시재생과 김종석 ▶공동주택과 변영선

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr