[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전남 고창군은 홈페이지를 통해 긴급 알림 서비스를 제공한다.

13일 고창군에 따르면 지역 안에서 긴급한 재난상황이나 행정소식의 신속한 전달이 필요할 때 군 홈페이지에 긴급 알림이 등록된다.

홈페이지에서 긴급알림이 등록되면 상황 발생에 관한 내용이 홈페이지 하단에 고정메시지로 표시된다.

특히 ‘고창 군정 스마트 알리미’ 앱과도 연동돼 스마트폰에 앱이 설치돼 있으면 알림(푸시메시지) 내용을 실시간으로 받아 볼 수도 있다.

‘고창 군정 스마트 알리미’는 앱 검색을 통해 설치하면 된다.

고창군 관계자는 “긴급상황에 대한 신속한 정보전달과 이에 대한 대처로 군민의 재산과 생명을 보호하고, 거짓 소문에 대한 올바른 정보 제공으로 군민의 불안을 없애는데 기여할 것으로 예상된다”고 말했다.

