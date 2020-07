[아시아경제 송승윤 기자] 정세균 국무총리가 12일 오후 5시께 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 백선엽 장군의 빈소를 찾아 조문할 예정이라고 총리실이 밝혔다.

노영민 대통령 비서실장과 서훈 국가안보실장은 이보다 조금 앞선 오후 4시께 빈소를 찾아 조문할 예정이다. 국가안보실 김유근 1차장과 김현종 2차장도 함께할 것으로 보인다.

문재인 대통령은 전날 장례식장에 조화를 보내 애도의 뜻을 표했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr