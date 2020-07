남해안·지리산 부근 최대 300㎜까지



[아시아경제 이현주 기자] 정체전선의 영향으로 모레(14일)까지 전국에 많은 비가 내릴 전망이다.

이번 장맛비는 정체전선에 발달한 저기압에서 만들어진 많은 양의 수증기가 유입되면서 비교적 많은 양의 비를 뿌릴 것으로 예상된다.

12일 오전 제주도, 경상남도에 비가 시작됐고 오후 충청도, 밤에는 전국으로 비가 확대된다. 이날 밤부터 13일 오전에는 전라도와 충청도, 13일 새벽부터 오후까지는 남해안과 지리산 부근을 중심으로 시간당 50~80㎜ 매우 강한 비가 내린다.

지형적 영향으로 남해안과 지리산 부근을 중심으로 최고 300㎜ 달하는 매우 많은 비가 내리겠다.

서울과 경기도는 상대적 비의 양이 적겠다. 예상 강수량은 50~100㎜다. 비는 모레 대부분 그친다.

